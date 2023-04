Schifani: “Fotovoltaico serva per abbattere i costi in Sicilia”

Il presidente torna sul tema.

PALERMO – “Molte società chiedono terreni per istallare pannelli fotovoltaici in Sicilia. Io chiedo che una parte dell’energia venga distribuita nella regione che la produce e che serva per abbattere i costi delle bollette dei cittadini, non voglio soldi. Chiediamo che sia varata una legge che benefici tutte le regioni interessate che, per gli impianti di energie rinnovabili, pagano un prezzo in termini di danneggiamento del paesaggio”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a ‘Diario del giorno’ su Rete4.