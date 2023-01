Schifani: “Il Cts bloccava tutto, ora lavoriamo alla riforma”

1' DI LETTURA

PALERMO – “Stiamo lavorando alla riforma della Commissione tecnica specialistica (Cts). Abbiamo ascoltato le parti e accolto il grido di dolore unanime di associazioni di categoria e di alcuni fondi d’investimento, perché questo organismo bloccava tutto, come se non ci fosse la volontà della Regione di attrarre investimenti”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in conferenza stampa con l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo.

Nei giorni scorsi tra Schifani e il presidente dimissionario del Cts, Aurelio Angelini, non erano mancati i botta e risposta. Angelini, a difesa del Cts, aveva diffuso i dati sul lavoro dell’organismo da lui presieduto.