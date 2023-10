Schifani: “In Sicilia arriveranno nuovi ispettori del lavoro”

Per i termovalorizzatori si attendono risposte da Roma

PALERMO – “Mi ha chiamato personalmente il ministro del lavoro, Marina Calderone, per annunciarmi che in Sicilia arriveranno nuovi ispettori del lavoro, aumenterà il numero e la loro presenza”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, in mattinata, in prefettura a Palermo, nel corso della firma del protocollo di legalità per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Palermo Nord-Polo oncoematologico.

Il nodo dei termovalorizzatori

“Siamo fortemente concentrati anche alla realizzazione di opere storiche come i termovalorizzatori. Attendiamo da Roma, e spero a breve, una risposta sui termovalorizzatori. C’è chi li vuole e c’è chi non li vuole. Ci siamo resi conto che soltanto con questa grande riforma si può risolvere trovare il problema rifiuti. E mi rifiuto di dire emergenza rifiuti, perché la Sicilia non deve essere in emergenza, deve cercare di sollevarsi da sé, con le proprie risorse”, ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani,

Il ringraziamento al Prefetto

“Voglio ringraziare sua eccellenza il prefetto Maria Teresa Cucinotta che per il mio governo costituisce un punto di riferimento e per il mio staff. Perché continua a essere una garanzia non solo di collaborazione, ma anche di massima trasparenza e di massima operatività. Perché spesso ci siamo trovati e ci troviamo anche in questa stanza, mesi fa, in occasione degli incendi della scorsa estate, a vivere momenti delicati. Ma abbiamo fatto sistema con la presenza al tavolo dei rappresentanti della protezione civile, delle forze dell’ordine e questa è una forza della nostra democrazia”, ha affermato il presidente Schifani.