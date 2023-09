Schifani: “Sicilia in crescita, la manovra sarà approvata entro l’anno”

Il presidente della Regione ha accolto il ministro Fitto

PALERMO – “Quello in giunta è stato un incontro utile e molto interessante. La presenza del ministro Fitto è elemento di garanzia e riferimento per la richiesta consigli nell’interesse della Sicilia”. A dichiararlo è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orléans, a seguito di un incontro col ministro Fitto sui temi della programmazione Fsc 2014-2020 e sulla Zes unica per il Sud.

“Ci attendono quattro anni impegnativi – ha aggiunto Schifani parlando del futuro del suo governo in Sicilia -. Le sensazioni sono quelle di una crescita da parte della regione, forse migliore rispetto al passato. Inoltre, quest’anno contiamo di riuscire ad approvare la manovra entro l’anno solare”.

“Incontro utile per la gestione dei fondi”

“Con il ministro Fitto abbiamo avuto un incontro molto utile ed estremamente formativo per quanto riguarda la gestione dei fondi extraregionali per il recupero delle somme della programmazione 2014-2020 e per il buon utilizzo di quelle relative al 2021-2027“.