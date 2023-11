Schifani: “Nessun deputato ha messo soldi in tasca, finanziaria sensata”

"Soddisfatto del lavoro che stiamo facendo in silenzio"

“La logica che i parlamentari possano avere possibilità di utilizzare fondi pubblici per fini pubblici c’è stata sempre. Non vedo francamente un grande scandalo. Capisco la parcellizzazione eccessiva di questi interventi però sono interventi finalizzati a migliorare quantomeno la vita dei siciliani. Quindi nessuno spreco, nessun deputato ha messo in tasca soldi”. Così il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a Catania rispondendo ai giornalisti in merito ad alcuni “titoli da strillo comparsi su alcuni organi di stampa” a margine della consegna dei lavori del Polo culturale nell’ex presidio ospedaliero “Vittorio Emanuele”, che ospiterà anche il ‘Museo dell’Etna’.

“Sono soddisfatto di come stiamo lavorando in silenzio. È una Finanziaria che guarda allo sviluppo, alle imprese, alla sistemazione del contratto dei regionali, alla stabilizzazione dei precari. È una Finanziaria che ha un messaggio: fare in modi di far tornare, per esempio, i nostri giovani incentivando le imprese ad assumerli con un premio di 15 mila euro l’anno per tre anni. Ha un senso. La considero la mia prima vera finanziaria. L’anno scorso non ne abbiamo avuto il tempo”.