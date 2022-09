Schifani nuovo governatore siciliano: gli auguri dell’Ance Palermo

Il messaggio del presidente dei costruttori palermitani Massimiliano Miconi

PALERMO – Il presidente di Ance Palermo, Massimiliano Miconi, ha inviato una lettera al neo presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, per congratularsi per il successo registrato alle elezioni regionali e augurargli buon lavoro.

“Sappiamo – scrive Miconi – che il compito che dovrà affrontare non sarà semplice ma siamo certi che con la sua esperienza, riuscirà a fare fronte alle emergenze che ormai da troppo tempo attanagliano la nostra regione. Come abbiamo avuto modo di ribadire durante il confronto organizzato nella nostra sede, Ance Palermo è sempre molto attenta alle questioni che riguardano lo sviluppo di Palermo e del suo hinterland, che affronta con spirito critico ma sempre costruttivo. E, come abbiamo promesso allora, a noi stessi e alla forza produttiva che rappresentiamo, animati da un fattivo spirito di collaborazione, desideriamo ribadire la nostra totale disponibilità alla cooperazione e al confronto”.