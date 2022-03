Schifani palude a Salvini: “Il suo impegno all’unità va incoraggiato”

Il senatore non crede ci sia in atto un tentativo di escludere qualcuno.

PALERMO – “L’impegno di Matteo Salvini affinché in Sicilia si arrivi a una sintesi nella coalizione di centrodestra in vista delle prossime amministrative va incoraggiato e sostenuto”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia ed ex Presidente del Senato, Renato Schifani. “Nel non credere a certe ricostruzioni giornalistiche che parlano di intese destinate ad escludere un alleato dalla coalizione, sono certo che tutti gli esponenti politici siciliani dell’alleanza porranno in essere il massimo sforzo per assicurare il buongoverno di Palermo, di Messina e della regione siciliana, anteponendo questo impegnativo e gratificante risultato sia ad aspirazioni personali, seppur legittime, sia ad incomprensioni che vanno superate in nome dell’unità”, conclude.