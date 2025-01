Schifani: “Sicilia motore di innovazione e strategica per lo sviluppo”

"Rivendico la scelta di Daniela Faraoni"

PALERMO – “Oggi lanciamo un messaggio chiaro: la Sicilia non è solo una terra di bellezze naturali e culturali, ma è un motore di innovazione e una piattaforma strategica per lo sviluppo tecnologico. Invito tutti a considerare la nostra regione non solo come una stupenda destinazione turistica, ma come un partner strategico per costruire il futuro delle comunicazioni globali”.

Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlano nel corso di un incontro su ‘Digital, connectivity and Mediterranean’, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in corso al Marina Convention Center di Palermo.

“La nostra Isola – prosegue – non è solo un ponte naturale tra Europa, Africa e Asia, ma è anche un nodo cruciale delle reti digitali globali. Pochi sanno, infatti, che nei fondali del Mediterraneo si intrecciano i cavi sottomarini in fibra ottica che trasportano dati fondamentali per il mondo intero, e che la Sicilia è il punto cardine di questo complesso sistema di comunicazione globale”.

“Questo ruolo strategico – sottolinea – non si limita ad essere un vantaggio geografico, ma si traduce in un’opportunità concreta per attrarre investimenti, sviluppare infrastrutture innovative e consolidare la Sicilia come un hub tecnologico di eccellenza nel Mediterraneo”, conclude Schifani.

“Siciliani con noi sui termovalorizzatori”

“Sul tema dei termovalorizzatori i siciliani sono con noi. Andremo avanti, nonostante i ricorsi. La corsa sarà a ostacoli in tutti i sensi, ma io sono determinato senza sé e senza ma”, ha aggiunto il governatore Schifani, che si è concentrato anche sulla nomina di Daniela Faraoni “farà molto bene. Dovevo fare una scelta, in poche ore, e non potevo che scegliere una figura che fosse già sul pezzo, esperta di sanità pubblica, per proseguire il lavoro fatto dalla Volo. Rivendico questa scelta che ha acquisito il plauso da parte dell’opposizione è questo mi incoraggia. Ho puntato su una figura di estrema qualità e garanzia”.

“In merito alla situazione dei forestali siciliani prima il governo dovrà verificare l’andamento del conti. La soluzione dei forestali passa da un aumento sensibile della spesa corrente. Uno degli accordi che io ho stipulato con il governo nazionale, quando mi sono insediato, con il ministro Giorgetti, era evitare l’aumento della spesa corrente. Se non ho certezza dell’andamento dell’aumento delle entrate tributarie, dovremmo fare una forte riflessione”.

Urso: “Italia catalizzatore digitale”

“L’Italia si dimostra un catalizzatore di digitalizzazione ed è in grado di dare un forte contributo alla transizione digitale nel Mediterraneo. Il nostro obiettivo è quello di fare della Sicilia una piattaforma naturale, geografica, culturale, tecnologica e industriale, di connessione per l’Europa”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, parlando nel corso dell’incontro.

“Già oggi il 16% del traffico internet mondiale passa attraverso i cavi e già oggi la quasi totalità di traffici intercontinentali è trasmesso attraverso cavi sottomarini. E’ assolutamente importante procedere sulla strada della sicurezza marittima, per evitare che anch’essa diventi un elemento di quelli che alcuni chiamano guerra ibrida”, ha aggiunto Urso.