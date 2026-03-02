 Schillaci: "Salvaguardare la stagione balneare a Mondello"
Schillaci: “Pensare subito al futuro della spiaggia di Mondello”

La deputata del M5S: "Salvaguardare la stagione balneare"
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – “Occorre pensare nell’immediato a quello che sarà il futuro della spiaggia di Mondello. La decadenza dalla concessione formalizzata dalla Regione alla società Italo Belga non esime da attività che devono avere come obiettivo quello di salvaguardare la prossima stagione balneare. Per queste ragioni ho richiesto una convocazione urgente della Commissione Ambiente del parlamento regionale per una valutazione tempestiva su quella che sarà la gestione degli oltre 36 mila metri quadrati di spiaggia e dello specchio d’acqua già nel corso di quest’anno”.

“E’ indispensabile che, da un lato l’assessorato regionale al Territorio e il Comune di Palermo trovino una soluzione ponte prima della nuova concessione demaniale. Su questo tema l’audizione del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dell’assessore regionale Giusi Savarino sarà utile per definire un percorso che metta in sicurezza l’intera fascia balneabile e ne assicuri vigilanza e decoro, evitando situazioni di degrado e abbandono”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana e componente della IV commissione Territorio e Ambiente.

Si parla di:

