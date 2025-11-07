Scia di furti in albergo a Cefalù: 7 denunciati, tra loro due dipendenti

Le indagini partite dopo la denuncia dei titolari

CEFALU’ (PALERMO) – Avevano messo in atto un sistema ormai consolidato. Agivano con disinvoltura e nel tempo erano riusciti a impossessarsi di ogni genere di prodotto utilizzato all’interno di una struttura alberghiera di Cefalù, nel Palermitano.

La denuncia e le indagini

Le indagini della polizia hanno però condotto alla loro individuazione e per sette persone è scattata la denuncia. I responsabili dell’albergo hanno presentato una denuncia perché insospettiti da continui ammanchi. Con un’azione discreta e mirata, i poliziotti sono riusciti a risalire a due dipendenti, ritenuti i principali autori delle sottrazioni, che avrebbero agito con la complicità di altri due colleghi e di tre familiari.

Le perquisizioni

Nel corso delle perquisizioni, nei bagagliai delle auto utilizzate dagli indagati, sono stati trovati centinaia di articoli appena rubati, mentre altri beni erano custoditi in un magazzino privato. Tutta la refurtiva, riconoscibile grazie al logo della struttura impresso su ogni pezzo, è stata restituita all’albergo.

Le indagini hanno anche portato alla scoperta di alcuni articoli rubati all’interno di due bed & breakfast della zona, riconducibili ad alcuni degli indagati. Gli agenti hanno rintracciato gli oggetti grazie a un monitoraggio delle piattaforme online di prenotazione, dove le immagini promozionali mostravano chiaramente prodotti esclusivi della struttura derubata. Le sette persone coinvolte sono state denunciate per furto aggravato in concorso.