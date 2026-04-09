Sciacca scoperti 300 evasori totali della tassa sui rifiuti

Il comune è risalito a loro dopo la consegna dei mastelli per la raccolta del vetro

SCIACCA (AGRGIENTO) – “Attraverso la consegna ai cittadini del mastello, necessario per l’introduzione del nuovo servizio di raccolta differenziata del vetro, abbiamo scoperto almeno 300 utenti che non pagavano la tassa sui rifiuti”. Lo dice l’assessore del comune di Sciacca Salvatore Patti.

È stato possibile identificare quelli che evidentemente erano evasori totali della tassa sulla spazzatura grazie all’incrocio dei dati tra il codice fiscale e il relativo codice Qr applicato sul contenitore assegnato.

“Un sistema – aggiunge Patti – che ci sta permettendo di ottenere una corrispondenza dei dati molto più precisa”.

Per il servizio rifiuti il comune di Sciacca, che conta circa 40 mila abitanti, spende circa 5 milioni di euro l’anno.