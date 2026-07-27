Scicli, ammalati e senza luce da 3 giorni: i volontari in loro soccorso

Installato un gruppo elettrogeno per consentire la prosecuzione delle terapie

SCICLI (RAGUSA) – Il gruppo comunale dei volontari della Protezione Civile di Scicli è intervenuto in una contrada rurale per prestare assistenza a una famiglia senza energia elettrica da tre giorni. All’interno dell’abitazione c’erano tre persone gravemente ammalate, le cui condizioni di salute rendevano indispensabile il funzionamento continuo di apparecchiature elettromedicali e di supporto alle terapie.

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L’ennesima interruzione dell’energia elettrica avrebbe potuto aggravare una situazione già estremamente delicata. Ricevuta la segnalazione, i volontari della Protezione Civile si sono attivati, raggiungendo l’abitazione in piena notte e installando il gruppo elettrogeno in dotazione al Comune.

Grazie al loro intervento è stato possibile garantire la continuità dell’energia elettrica, consentendo ai tre pazienti di trascorrere la notte in condizioni di maggiore sicurezza e serenità, fino al ripristino definitivo della fornitura elettrica avvenuto nella giornata successiva.