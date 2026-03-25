L'operazione dei carabinieri

SCICLI – Incendio in un banco di ortofrutta a Scicli, denunciati una donna e il figlio 16enne. L’operazione è stata condotta dai carabinieri che hanno identificato i due nei presunti responsabili del danneggiamento all’attività di un commerciante sciclitano.

I militari della Tenenza, insieme ai Carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Modica, sono intervenuti in via Ospedale, a seguito della segnalazione dell’incendio. Sul posto, mentre i vigili del fuoco domavano le fiamme, i militari hanno iniziato a ricostruire l’accaduto. Grazie alle telecamere di videosorveglianza i militari hanno raccolto prove sull’origine dolosa del rogo a carico di una donna e del figlio sedicenne. I due sono stati stato quindi denunciati per danneggiamento seguito da incendio in concorso.

Le indagini dei carabinieri proseguono per stabilire le motivazioni del gesto e se danneggiamenti pregressi subiti dallo stesso commerciante possano essere collegati a questo episodio.