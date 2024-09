Sciopero di otto ore del trasporto pubblico: vertenza per il contratto

I lavoratori di bus, metro e tram incroceranno le braccia

Uno sciopero di otto ore del trasporto pubblico è in programma oggi in tutta Italia. I lavoratori di bus, metro e tram incroceranno le braccia in momenti diversi rispettando comunque le fasce di garanzia.

Sciopero nazionale

La protesta, organizzata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, vuole porre l’attenzione sulla vertenza per il rinnovo del contratto degli Autoferrotranvieri ed Internavigatori.

Ieri giornata campale per chi si è trovato in treno per il quinto sciopero della categoria da febbraio scorso.