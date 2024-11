Sciopero del trasporto pubblico, ecco le linee garantite a Catania

L'astensione dal lavoro del 29 novembre

CATANIA – Sciopero dei mezzi a Catania. In occasione dello sciopero dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani, proclamato dai sindacati per venerdì 29 di novembre, sono diverse le corse di bus e treni che potrebbero variare o essere sospese, con disagi per i passeggeri.

Sciopero dei mezzi a Catania: gli orari

Come comunica Fce, il servizio di metropolitana sarà soppresso dalle 9 alle 13 di venerdì 29 novembre. L’ultima corsa in partenza da Monte Po sarà alle 8:50, l’ultima in partenza da Stesicoro sarà alle 8:45. Il servizio riprenderà con la prima corsa da Monte Po alle 13 e da Stesicoro alle 13:05.

Per quanto riguarda il servizio ferroviario extraurbano, Fce comunica in questo modo le variazioni previste: il Tr. 11 ha origine da Paternò alle ore 13.00; Il Tr.12 ha origine da Randazzo alle ore 13.00; Il Tr. 16 resta limitato a Biancavilla Poggio Rosso. Rimangono soppressi i Treni: 5 – 7 – 8 – 10 – 17.

Previste variazioni e sospensioni anche per il servizio bus. Come si legge sul sito Amts, che gestisce il trasporto urbano nella città di Catania, il personale viaggiante che aderisce allo sciopero si asterrà dal servizio dalle 10 alle 18, mentre il restante personale potrà scioperare per l’intera giornata lavorativa.