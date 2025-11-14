L’uomo risulterebbe titolare di un circolo non autorizzato alla Barriera

CATANIA – Avrebbe allestito un centro per la raccolta delle scommesse in modo abusivo. Lo avrebbe fatto tramite una rete di contatti con allibratori stranieri non autorizzati. La Polizia ha denunciato un catanese di 72 anni. L’uomo risulterebbe titolare di un circolo privato non autorizzato in zona Barriera.

Il centro scommesse sarebbe stato scoperto durante i controlli del Commissariato “Borgo Ognina”. Le attività mirano a contrastare il gioco illegale e a tutelare gli utenti. Gli interventi mirano anche, ovviamente, a prevenire la ludopatia tra adulti e giovani.

I sospetti degli agenti

I poliziotti avrebbero notato un via-vai insolito vicino al circolo. Gli agenti sarebbero entrati nel locale per verificare la situazione. Avrebbero trovato più postazioni telematiche per scommesse online. Avrebbero individuato anche un box cassa con computer collegati ad allibratori attivi nel deep web.

Al titolare è stata chiesta la documentazione per l’attività. L’uomo non avrebbe mostrato la licenza di Polizia richiesta. Gli agenti hanno così sequestrato il locale usato come centro scommesse. Sequestrati anche i macchinari utilizzati per il gioco online. Il 72enne è stato denunciato per violazioni della normativa di pubblica sicurezza.

La cessazione dell’attività

Dopo la segnalazione, la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha avviato le procedure per il provvedimento di cessazione immediata dell’attività. Il Questore ha firmato il provvedimento. E gli agenti di “Borgo Ognina” lo hanno già notificato al titolare.