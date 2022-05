Scomparsa una donna ad Alcamo, l’appello della madre: “Aiutatemi”

La sorella fu uccisa e bruciata dal marito nel 2014

Giorni d’angoscia per la famiglia di una donna di Alcamo, in provincia di Trapani. Si chiama Giuseppina Conigliaro, ha 33 anni e di lei non ci sarebbero tracce dal 3 maggio. “Mia figlia non si trova, sono molto preoccupata aiutatemi”. Con questo appello della madre, la trasmissione televisiva “Chi l’ha Visto?” ha diffuso la foto della donna. Giuseppina, secondo quanto riferito dal compagno, che ha denunciato la scomparsa ai carabinieri, non avrebbe fatto ritorno a casa subito dopo il lavoro, proprio due giorni fa.

La terribile morte della sorella

Un nuovo dolore per la famiglia giù colpita nel 2014 da un evento terribile. Giuseppina è infatti la sorella di Concetta Conigliaro, la 27enne uccisa e bruciata dal marito nelle campagne di San Giuseppe Jato, nel Palermitano. In caso di avvistamenti e segnalazioni è possibile contattare le forze dell’ordine.