 Palermo, scontro fra sindacalisti: condanna per il post su Facebook
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Scontro fra sindacalisti, arriva la condanna per un post su Facebook

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Il contenuto sarebbe stato diffamatorio
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PALERMO – Lo scontro tra i sindacalisti sarebbe sfociato nella diffamazione. Almeno così ha stabilito il giudice monocratico Alessia Lupo della terza sezione del Tribunale di Palermo.

Costantino Guzzo, sindacalista del Sifus, è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Giuseppe Raimondi della Uil: dovrà pagare una pena pecuniaria di 600 euro e risarcire con cinque mila euro il suo “avversario”, parte civile al processo con l’assistenza degli avvocati Marco Lo Giudice e Francesco Reina.

Il procedimento nasceva da un post pubblicato nel luglio del 2020 sul gruppo pubblico Facebook “News Lavoratori Formazione Professionale Sicilia”, all’epoca frequentato da oltre 2.700 utenti. Guzzo, secondo l’accusa, aveva rivolto “espressioni gravemente offensive e diffamatorie nei confronti di Raimondi Giuseppe, ledendone la reputazione personale e professionale”.

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