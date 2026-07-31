 Incidente nel Palermitano, morta la 14enne Alessandra Martorana
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Scontro tra due moto in provincia di Palermo, morta una 14enne

minivan si ribalta
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La giovane viaggiava come passeggera. Troppo gravi i traumi riportati
LA TRAGEDIA
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PALERMO – Alessandra Martorana, 14 anni è morta in un incidente avvenuto sulla statale 113 nei pressi del ponte San Leonardo, nel tratto che collega Termini Imerese a Trabia, nel Palermitano.

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A causa di un violento impatto, la ragazza che viaggiava come passeggera su una delle due due moto coinvolte ha perso la vita. Per lei non c’è stato nulla da fare: la gravità dei traumi riportati le è risultata fatale, rendendo vano ogni sforzo dei soccorritori.

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli operatori del 118, insieme alle pattuglie dei carabinieri e agli agenti di polizia. Le forze dell’ordine si sono immediatamente attivate per effettuare le rilevazioni tecniche indispensabili a fare piena luce sull’esatta sequenza dei fatti. 

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