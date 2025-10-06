Scontro tra un’auto e uno scooter a Bonagia: uomo in gravi condizioni

L'incidente in via dell'Antilope

PALERMO – Incidente in via dell’Antilope, nel quartiere Bonagia a Palermo. Nello scontro tra un’auto e uno scooter è rimasto gravemente ferito un uomo, trasportato in codice rosso in ospedale. G.A, 71 anni, si trovava su uno Zip Piaggio quando è avvenuto lo schianto con una Fiat Punto guidata da G.C, 62 anni.

Trasportato al Civico

L’impatto è stato violentissimo: il 71enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno subito ritenuto le sue condizioni critiche. L’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civico, la prognosi è riservata.

Incidente a Bonagia: le indagini

Un’altra ambulanza ha trasportato al Policlinico anche l’automobilista, che ha accusato un malore per il forte choc. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostuire la dinamica.

Una lunga scia di incidenti

L’incidente a Bonagia è l’ultimo di una lunga serie a Palermo, dove negli ultimi mesi si registra una forte escalation. Tra le strade in cui si sono verificati più sinistri, la circonvallazione, seguita dalla via Messina Marine e dalla centralissima via Roma.

La scorsa settimana un’altra persona ha perso la vita a Palermo in seguito ad un incidente stradale. Sandro Li Piedi, 45 anni, è deceduto all’ospedale Villa Sofia, dove era stato ricoverato dodici giorni prima. Era rimasto ferito in via Empedocle Restivo, dopo avere perso il controllo dlelo scooter ed essere finito contro un muretto.