Il grave incidente in via Empedocle Restivo: 45enne muore in ospedale

Era stato ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia

PALERMO – Dopo dodici giorni si sono spente le speranze per l’uomo rimasto gravemente ferito in un incidente in via Empedocle Restivo a Palermo. Sandro Di Piede, 45 anni, è deceduto al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia, dove era stato ricoverato in condizioni disperate il 21 settembre. Era stato soccorso dai sanitari del 118 all’altezza del civico 54, nei pressi di un distributore di benzina.

L’incidente in via Empedocle Restivo: la dinamica

Qui l’uomo aveva perso il controllo dello scooter, un Piaggio Liberty, finendo violentemente contro un muretto. Aveva riportato un grave trauma toracico ed era stato ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata. Le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore.

Le indagini

In base a quanto ha ricostruito l’Infortunistica della polizia municipale, che sul luogo dell’impatto ha effettuato i rilievi, si è trattato di un incidente autonomo. Nessuno altro mezzo è infatti risultato coinvolto. Fino all’ultimo gli amici e i familiari del 45enne, che abitava nella zona di Borgo Nuovo, hanno sperato di riabbracciarlo. Nel tardo pomeriggio di ieri, 2 ottobre, la terribile notizia.

Un altro motociclista in gravi condizioni

Sempre ieri, l’ennesimo grave incidente nel Palermitano. Ad Altofonte è infatti rimasto ferito un motociclista. In base a quanto ricostruito, T.G di 37 anni, stava percorrendo viale del Fante su una moto Honda Cbr, quando all’altezza di via Fratelli Celano, è avvenuto l’impatto con una Toyota.

Il 37enne è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Ingrassia di Palermo. L’automobilista è rimasto illeso. Sul luogo dello scontro anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.