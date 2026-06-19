 Scontro Trump-Meloni. “Mi ha implorato per una foto”, “Falso, Italia non implora”
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ROMA (ITALPRESS) – Botta e risposta a distanza tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Mi ha implorato di fare una foto con lei! Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena”, ha detto Trump in una intervista telefonica esclusiva a “L’Aria che tira” su La7, sul suo ultimo incontro con Meloni.

“Probabilmente è contenta che io le abbia parlato! Non ero obbligato a parlarle”, ha continuato. Poi, sull’Ucraina, “non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace”. Per Trump “gli europei hanno sbagliato tutto sull’energia e hanno sbagliato tutto sull’immigrazione, e se non risolvono questi problemi l’Europa non sarà mai più la stessa. Probabilmente non riusciranno a risolverli. L’immigrazione è un disastro e l’energia, con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro”.

A stretto giro arriva con un video su Instagram la risposta del premier italiano. “Certe cose meritano una risposta immediata: le

dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono

francamente allibita. Non so perchè il presidente degli Stati

Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la

prima volta che accade – afferma Giorgia Meloni -. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai”.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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