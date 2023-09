Scopri il Futuro della Comunicazione e dell’Innovazione a Confcommunication!

2' DI LETTURA

Hai mai desiderato poter accedere all’ultimo grido in materia di comunicazione, innovazione e digitalizzazione? Se la tua risposta è sì, allora non puoi perderti Confcommunication, l’evento di alta formazione organizzato da Confcommercio Catania, che sta per scuotere il mondo degli affari e della comunicazione come mai prima d’ora!

Un Line-Up Stellare di Speaker Nazionali

Confcommunication è lieta di presentare un eccezionale cast di speaker nazionali, pronti a condividere le loro conoscenze e le best practice che li hanno resi famosi:

Riccardo Pirrone: Il social media manager di Taffo, l’agenzia funebre che ha conquistato l’attenzione di tutta Italia grazie a una comunicazione irriverente e dissacrante. Sarà qui per svelare i segreti dietro una comunicazione efficace e pungente.

Maurizia Cacciatori: L’indimenticabile campionessa della nazionale di pallavolo italiana, oggi una rinomata speaker motivazionale. Condividerà l’importanza di lavorare in squadra, cooperare e trarre ispirazione dal mondo dello sport di squadra.

Un Evento per Tutti, Ovunque Tu Sia

Non importa dove ti trovi in Italia, Confcommunication è accessibile a tutti grazie a un sistema di streaming che consente fino a 350 collegamenti da qualsiasi parte del paese. Ma se vuoi vivere l’esperienza in prima persona, sarai benvenuto all’evento in presenza.

Guida Esperta

L’evento sarà condotto da Simone Terreni, fondatore di Voip Voice, scrittore ed esperto di comunicazione, creatore del podcast Menti Visionarie. Sarà lui a guidarti attraverso un affascinante viaggio nel mondo della comunicazione e dell’innovazione.

Dal Tradizionale all’Innovativo: Esplora le Frontiere della Comunicazione

Un panel di esperti esplorerà il tema “Dalla comunicazione tradizionale alla comunicazione innovativa“, offrendo un’opportunità unica per comprendere come adattarsi all’era digitale in costante evoluzione.

L’Intelligenza Artificiale: Il Futuro È Ora

Confcommunication non si ferma qui. Tratterà anche un argomento di vitale importanza: l’intelligenza artificiale. Scopri come questa rivoluzione sta trasformando la comunicazione e come puoi sfruttarla al meglio per il tuo business.

Un’Occasione da Non Perdere

Non perdere questa straordinaria occasione di apprendimento e networking. L’evento è gratuito per le aziende associate a Confcommercio Catania e aperto a tutti gli altri a un costo accessibile: 19,90€ per la partecipazione in presenza e 9,90€ per il collegamento in streaming. I biglietti sono disponibili su www.confcommunication.it.

Preparati a rivoluzionare la tua comprensione della comunicazione, dell’innovazione e della digitalizzazione. Unisciti a noi a Confcommunication e abbraccia il futuro!