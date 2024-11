Scordia, assalto in banca all’alba: portate via due casse bancomat

Utilizzato un escavatore: stessa scena anche a Mirabella Imbaccari

SCORDIA (CATANIA) – È accaduto tutto nel breve volgere di una manciata di minuti. Assalto alla banca Unicredit di Scordia poco dopo le 5 di questa mattina. Ad entrare in azione, in pieno centro, una banda che con mezzi rubati ed un escavatore ha scardinato le casse bancomat dell’istituto di credito portando via il denaro contante che vi era all’interno.

Resta ancora tutto quantificare il bottino portato via. Sul fatto indagano i carabinieri che stanno recuperando le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso presenti lungo il tragitto.

Assalto anche a Mirabella

Lo stesso modus operandi è stato condotto a Mirabella Imbaccari. In questo caso, qualche ora prima, in piena notte, ai danni della Banca Popolare Agricola di Ragusa. Distruzione e furto della cassa bancomat. Le indagini proveranno a chiarire se sia stato lo stesso commando ad agire tanto a Mirabella quanto a Scordia.

(Foto Peppe Minardi)