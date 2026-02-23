CALTAGIRONE (CATANIA) – Lieve scossa di terremoto a cinque chilometri a nord di Caltagirone, in provincia di Catania. Il sisma, registrato dalle apparecchiature dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificato alle 5:35 di lunedì 23 febbraio ad una profondità di dieci chilometri.
I dati dell’Ingv e le città vicine all’epicentro
L’Ingv ha classificato la scossa di terremoto con una magnitudo 2. Queste le altre città vicine all’epicentro del terremoto: Grammichele, Mineo, San Michele di Ganzaria e Mirabella Imbaccari.