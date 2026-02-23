 Scossa di terremoto a Caltagirone
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Scossa di terremoto alle 5:35 in provincia di Catania

Magnitudo 2
IL SISMA
di
1 min di lettura

CALTAGIRONE (CATANIA) – Lieve scossa di terremoto a cinque chilometri a nord di Caltagirone, in provincia di Catania. Il sisma, registrato dalle apparecchiature dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificato alle 5:35 di lunedì 23 febbraio ad una profondità di dieci chilometri.

I dati dell’Ingv e le città vicine all’epicentro

L’Ingv ha classificato la scossa di terremoto con una magnitudo 2. Queste le altre città vicine all’epicentro del terremoto: Grammichele, Mineo, San Michele di Ganzaria e Mirabella Imbaccari.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI