Scossa di terremoto in provincia di Palermo: avvertita dalla popolazione

Rilevata dall'Ingv sulle Madonie

PALERMO – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata questa sera, 17 febbraio, sulle Madonie. E’ stata rilevata alle 22 dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con epicentro nei pressi di San Mauro Castelverde, a una profondità di circa sette chilometri.

La scossa avvertità a Cefalù e a Lascari

Non sono stati segnalati, al momento, danni a persone o cose. Nonostante la scossa sia stata di lieve entità, è stata avvertita distintamente dalla popolazione a Castelbuono, Petralia Soprana, Cefalù, Finale di Pollina, Petralia Sottana, Gangi e Lascari.

Il 9 febbraio sono state registrate quattro scosse nel giro di un’ora nel Tirreno meridionale, a circa 90 km a Nord est al largo di Palermo. L’Ingv le aveva rilevate tra le 14.40 e le 15.23.