 Scout salvato a Cavagrande del Cassibile dal Soccorso alpino
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Scout salvato a Cavagrande del Cassibile dal Soccorso alpino

scout salvato a cavagrande
Si è procurato un grave trauma a una gamba
NEL SIRACUSANO
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1 min di lettura

SIRACUSA – Lungo intervento di soccorso, cominciato nel pomeriggio di ieri e finito a tarda notte, per i tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano presso la Gola di Cavagrande del Cassibile.

Un monore, facente parte di un gruppo scout di Siracusa, si era procurato un grave trauma a un gamba, scivolando in un’area eccezionalmente impervia e fuori sentiero. Il Soccorso alpino di Etna sud ed Etna nord è intervenuto, insieme al 118, la Guardia di finanza e i vigili del fuoco.

Stabilizzato e posizionato in barella, il ragazzo è stato portato dai soccorritori lungo un percorso ripido e a gradoni, fino all’ingresso “Scala Cruci” dell’area protetta, dove è stato consegnato all’ambulanza del 118.

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