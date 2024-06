Scritte sessiste contro la Tardino, Tamajo: “Piena solidarietà e supporto”

Le parole dell'assessore alle Attività produttive

PALERMO – “Esprimo la più ferma condanna per le scritte sessiste apparse sui manifesti elettorali della candidata alle elezioni europee Annalisa Tardino”. Lo dice l’assessore regionale alle Attività produttive e candidato alle europee Edy Tamajo.

“Questi atti vandalici rappresentano – continua Tamajo – non solo un attacco alla persona e alla figura politica della Tardino, ma anche una violazione dei principi fondamentali di rispetto e uguaglianza che dovrebbero guidare ogni società democratica”.

“Il sessismo e l’odio di genere non dovrebbero avere posto nella nostra comunità – agiunge l’assessore regionale – Ogni candidato, indipendentemente dal proprio orientamento politico, ha il diritto di partecipare al dibattito pubblico senza subire discriminazioni o attacchi personali. Le elezioni sono un momento fondamentale di espressione democratica, e tutti i candidati devono poter condurre la propria campagna in un clima di rispetto reciproco e civiltà. Rivolgo ad Annalisa Tardino la piena solidarietà e supporto in questo momento”.