Scuola, lavori in arrivo per la succursale di San Michele di Ganzaria

Dopo l’interrogazione del Pd e il sopralluogo dei tecnici, la Città metropolitana dispone interventi per l’Alberghiero di Caltagirone

CATANIA – Interventi di riqualificazione in arrivo per la sede distaccata di San Michele di Ganzaria dell’istituto alberghiero “Cucuzza Euclide” di Caltagirone. A disporli è la Città metropolitana di Catania, al termine di un sopralluogo tecnico che ha confermato la necessità di lavori sull’edificio scolastico.

A portare all’attenzione dell’ente la situazione era stata la consigliera metropolitana del Partito democratico Pia Giardinelli, che lo scorso 27 gennaio aveva presentato un’interrogazione al sindaco metropolitano Enrico Trantino, segnalando le condizioni di degrado della struttura e chiedendo interventi urgenti con tempi certi. L’atto è stato poi discusso in Consiglio il 7 aprile.

In quell’occasione, il sindaco aveva riconosciuto la necessità di intervenire per garantire ambienti adeguati e sicuri, annunciando verifiche tecniche poi effettuate e sfociate nella decisione di procedere con i lavori.

“Accogliamo con favore questo primo passo concreto”, ha dichiarato il capogruppo dem Graziano Calanna, sottolineando la necessità di assicurare condizioni dignitose a studenti e personale.

Sulla stessa linea Pia Giardinelli: “La nostra interrogazione nasceva da una situazione non più tollerabile. Continueremo a monitorare affinché gli interventi siano rapidi e risolutivi”.

Il segretario provinciale del Pd, Giuseppe Pappalardo, ha evidenziato come “la tempestività delle risposte istituzionali rafforzi il rapporto di fiducia con i cittadini”, ribadendo l’impegno a seguire l’evoluzione della vicenda fino al superamento delle criticità.