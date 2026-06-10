Scuola, Turano: “Finanzieremo tutti i progetti dei Percorsi estivi”

Attività gratuite per studenti durante i mesi estivi

PALERMO – “Finanzieremo tutti i progetti delle scuole che hanno partecipato alla circolare ‘Percorsi estivi’, pensata per le attività ludiche e sportive nei mesi di giugno, luglio e agosto”.

Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, dopo la pubblicazione dell’elenco delle domande pervenute dagli istituti scolastici.

La circolare “Percorsi estivi”, spiega la Regione Siciliana, offre alle scuole aderenti la possibilità di organizzare, anche in collaborazione con enti del Terzo settore, attività sportive, progetti di educazione ambientale e cittadinanza attiva, visite culturali, escursioni naturalistiche e laboratori teatrali e musicali.

“Sono convinto – ha dichiarato Turano – che la scuola debba essere presenza, ascolto e opportunità anche oltre il calendario scolastico. Gli istituti siciliani hanno deciso di cogliere questa occasione offrendo un servizio alle famiglie e agli alunni che, grazie a questo progetto, potranno partecipare gratuitamente ad attività sportive, laboratori, musica, teatro ed esperienze all’aperto anche durante l’estate”.

“Continuiamo a investire nella scuola pubblica – ha aggiunto l’assessore – e a offrire ai giovani maggiori occasioni di socialità e crescita”.

L’elenco delle domande presentate dagli istituti scolastici è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana.