Se questo è il centrodestra, ridateci Giusto Catania…

Tutto fermo per la giunta. Allora, tanto vale...

Se questo è il centrodestra che vuole governare Palermo, ridateci Giusto Catania. Il giudizio non è cambiato: sempre lo consideriamo, al pari di altri, se non di più, responsabile della grave colpa politica di chi va appresso a una visione, scordandosi del resto. Immancabilmente, tuttavia, gli abbiamo riconosciuto il valore dell’integrità. Ma, se questa è la Palermo del centrodestra, per come si sta presentando, dateci Catania (nel senso di Giusto). Almeno, se tornasse in sella, in un universo immaginario che non è realtà, potremmo fingere di sostare nella penosa stazione finale dell’Orlandismo e attendere la svolta. Che finora non c’è.

Era prevedibile che lo scenario si manifestasse avvilente. Che, con tante bocche da sfamare – politicamente, si intende – perfino un uomo dal solidissimo curriculum, come è il sindaco Roberto Lagalla, si impantanasse nella scelta della giunta. E’ il solito giochino di questo che non vuole quello che non vuole questo. Ed è umiliante per la coalizione che ha stravinto le elezioni non avere finora trasformato il trionfo in concretezza.

Il centrodestra – più che un insieme, magari complicato – sembra un crocevia occasionale in cui troppi hanno scambiato la responsabilità con la soddisfazione di ambizioni personali. Lo è a Palermo, come in Sicilia. Dunque, a che serve essere arrivati primi, in una città agli ultimi posti che attende la speranza e viene mortificata dalle percentuali delle segreterie?

Caro sindaco, cari convenuti al tavolo della trattativa per gli assessorati, sbrigatevi, spicciatevi, fate presto e – amunì – fate bene. Altrimenti, nostro malgrado, saremo costretti a reiterare l’invocazione: ridateci Giusto, etc etc… Lui sarebbe il passato e verrebbe il ghiribizzo di sperare in una svolta annunciata. Che non c’è.