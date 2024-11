Sea Watch ormeggiata a Palermo, una delegazione di politici al porto

Incontreranno i membri dell'equipaggio

PALERMO – Oggi pomeriggio alle 18.30 una delegazione composta da alcuni politici territoriali e alcuni rappresentanti della società civile si recherà presso il molo Fincantieri al porto di Palermo dove, da ieri, è ormeggiata Sea-Watch 5.

La delegazione incontrerà i membri dell’equipaggio e porterà la solidarietà della città ai 32 naufraghi ancora a bordo della nave dopo che 17 persone, tra minorenni e fragili, sono sbarcati tra ieri e oggi.

“Le autorità vogliono che la nave riparta alla volta di Ravenna per sbarcare le ultime persone a bordo. Un viaggio troppo lungo e troppo faticoso per chi è già stremato dopo tanti giorni in mare”, spiega in una nota la Ong.

Chi andrà in delegazione ad incontrare i migranti della Sea-Watch

Faranno parte della delegazione: Antony Barbagallo (Segretario Regionale Partito Democratico e Deputato), Fabio Giambrone (Consigliere Comunale AVS Palermo), Mariangela Di Gangi (Consigliera Comunale Partito Democratico Palermo), Alberto Mangano (Consigliere Comunale AVS Palermo). Fausto Melluso (ARCI), Alessandra Sciurba (Clinica Legale Migrazioni e Diritti UNIPA), Giorgia Linardi (portavoce Sea-Watch).

FOTO DI ARCHIVIO