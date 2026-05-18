Il ragazzo era allergico al lattosio. Inutili i soccorsi

Una serata trascorsa con gli amici, una tappa in una gelateria che conosceva bene e poi il dramma consumato nel giro di pochi minuti. A Casoria la morte di un sedicenne ha scosso profondamente l’intera comunità.

Il ragazzo, allergico al lattosio, si sarebbe sentito male subito dopo aver mangiato un gelato acquistato in un locale che frequentava abitualmente, convinto di poter consumare prodotti adatti anche a chi soffre di intolleranze alimentari. La tragedia si è verificata nella serata di sabato 16 maggio 2026.

Secondo le prime ricostruzioni, il sedicenne avrebbe iniziato ad accusare i primi sintomi pochi istanti dopo aver consumato il cono. Gli amici che erano con lui lo hanno accompagnato immediatamente a casa del padre, ma la situazione sarebbe precipitata rapidamente.

Sedicenne mangia un gelato e muore

Nel tentativo di aiutarlo, qualcuno avrebbe cercato di somministrargli del cortisone mentre venivano allertati i soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, però, per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. Una morte improvvisa che ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti.

Secondo quanto emerso, il ragazzo conosceva bene quella gelateria vicino casa e vi si recava spesso. Il locale, stando alle informazioni raccolte, preparava anche gusti destinati a clienti con allergie e intolleranze alimentari.

Le indagini e le ipotesi

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Casoria coordinati dalla Procura di Napoli Nord. Gli investigatori hanno sequestrato campioni del gelato consumato dal ragazzo, che saranno sottoposti ad analisi per chiarire cosa possa aver provocato la reazione fatale.

La salma del sedicenne è stata trasferita all’obitorio di Giugliano in Campania, dove verrà effettuata l’autopsia disposta dalla magistratura. Tra le ipotesi attualmente al vaglio ci sarebbero un possibile errore nella preparazione del prodotto oppure uno scambio di contenitori, ma al momento non esistono conferme ufficiali.

Il cordoglio del sindaco di Casoria

La notizia della morte del giovane si è diffusa rapidamente in tutta Casoria, generando un’ondata di commozione. Tantissimi i messaggi comparsi sui social nelle ultime ore, tra incredulità e dolore. Anche il sindaco Raffaele Bene ha voluto esprimere pubblicamente la vicinanza della città alla famiglia.

“Oggi Casoria si è svegliata con un dolore difficile da raccontare – ha scritto su Facebook –. La scomparsa di Adriano colpisce profondamente tutta la nostra comunità e lascia un vuoto enorme nel cuore di chiunque abbia appreso questa terribile notizia. In momenti come questi le parole sembrano non bastare mai”.

“Da padre e da sindaco sento il bisogno di abbracciare idealmente la sua famiglia e tutte le persone che in queste ore stanno vivendo un dolore indescrivibile. Nessuna parola potrà alleviare una sofferenza così grande ma oggi tutta Casoria si stringe attorno ai suoi cari con sincera partecipazione”, ha concluso.

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