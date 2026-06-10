 Omicidio di un sedicenne a Capizzi, il Comune parte civile
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Sedicenne ucciso a Capizzi, il Comune si costituisce parte civile

Tfs
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Gli imputati, padre e due figli, hanno scelto il rito abbreviato
PROVINCIA DI ENNA
di
1 min di lettura

CAPIZZI (ENNA) – Il comune di Capizzi, con l’avvocato Salvatore Timpanaro, si costituirà parte civile nel processo per l’omicidio del 16enne Giuseppe Di Dio, ucciso il 1 novembre 2025 nel centro del paese Ennese. Gli imputati, Antonino Frasconà Filaro, 48 anni e i due figli, Giacomo e Mario, difesi dall’avvocato Felice Lo Furno, hanno scelto di accedere al rito abbreviato. Saranno giudicati dal gip presso il tribunale di Enna, Giuseppe Noto, all’udienza del 23 luglio prossimo.

La decisione di costituzione di parte civile è stata adottata dal sindaco di Capizzi, Leonardo Principato Trosso, e dalla sua giunta. “Ho accettato l’incarico a titolo gratuito per l’alto valore morale della presenza del Comune di Capizzi nel processo – spiega l’avvocato Timpanaro – l’uccisione di Giuseppe Di Dio ha leso, infatti, non solo il bene della vita della vittima, ma anche il concreto interesse del Comune configurabile come danno morali”.

Timpanaro è stato parte civile per il Comune di Troina nel procedimento penale per il delitto stalking ai danni di cittadina: per la prima volta in Italia fu ammessa la costituzione di parte civile dell’ente locale per il delitto di stalking commesso nel suo territorio.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI