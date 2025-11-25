La Segreteria generale della Regione, snodo centrale dell’Amministrazione

Compiti e funzioni

PALERMO – La Segreteria generale della Regione Siciliana è l’organo amministrativo di vertice che assicura il coordinamento, il supporto tecnico-giuridico e l’unità dell’azione amministrativa della Regione.

Le attività della Segreteria generale della Regione

Le attività della Segreteria generale, che ha sede a Palazzo d’Orleans di Palermo, sono diverse. Prima di tutto coordina l’attività delle strutture dell’amministrazione regionale, garantendo coerenza tra le diverse aree e dipartimenti. Tra i suoi compiti anche quello di supportare il presidente della Regione e la giunta regionale nella predisposizione degli atti amministrativi e nelle decisioni di governo.

Questi gli altri compiti della Segreteria generale della Regione Siciliana: sovrintendere al corretto funzionamento dei servizi generali della Regione (affari giuridici, trasparenza, anticorruzione, controllo di gestione, organizzazione interna); verificare la regolarità amministrativa degli atti e contribuire alla loro qualità normativa; gestire i rapporti istituzionali interni ed esterni, quando non attribuiti ad altre strutture.

In pratica, è la struttura che fa da snodo centrale dell’intera amministrazione regionale, garantendo continuità, legalità e coordinamento tra l’indirizzo politico e l’attività amministrativa quotidiana.