Sequestrano un 19enne per un debito di droga: arrestati in nove

È stato tenuto in ostaggio fino all'intervento delle forze dell'ordine

RAGUSA – I carabinieri hanno arrestato, nel ragusano, nove persone, di cui quattro minorenni. I nove sono accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione e detenzione e porto di arma da fuoco aggravati in concorso.

Le indagini riguardano il sequestro di un ragazzo di 19 anni per un debito di droga avvenuto a Scicli (Ragusa) il 20 giugno scorso. Il ragazzo fu tenuto in ostaggio in un hotel di Siracusa sino all’irruzione del gruppo di Intervento Speciale.

Le indagini dei carabinieri furono avviate in seguito alla sparatoria avvenuta a Scicli tra due bande rivali; il motivo dello scontro sarebbe stato legato appunto al mancato pagamento di una partita di droga. Vista la gravità dei reati, per tutti gli indagati è stata disposta l’applicazione della custodia cautelare in carcere.