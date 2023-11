In Serie A1 il TeLiMar espugna Trieste, seconda vittoria di fila per Catania

L'Ortigia non va oltre il pari

Vincono TeLiMar e Nuoto Catania, pareggia l’Ortigia. Giornata tutto sommato positiva per le squadre siciliane impegnate tutte fuori casa nel turno numero nove del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile.

Torna a vincere il club dell’Addaura che espugna la piscina “Bianchi” di Trieste e ottiene il successo con il risultato di 15-12. Gara ben gestita dai palermitani che al terzo tentativo della gara ottengono il vantaggio per poi scappare via fino alla fine del match. Successo che vale il sorpasso in classifica per gli uomini di Gu Baldineti, superata proprio Trieste e quinto posto ottenuto con 16 punti.

L’Ortigia subisce, rimonta, sorpassa e alla fine viene raggiunta sul pari (10-10) dal Posillipo. Un punto che, per come si era messa la partita nel primo parziale, è guadagnato, ma per come è andato poi il

resto del match, sta stretto alla squadra di Piccardo. Terzo posto in graduatoria con 18 lunghezze per gli aretusei.

Nuoto Catania vittoriosa, infine, ai danni del fanalino di coda Camogli. Il risultato finale in favore degli etnei è di 10-6 e arriva così la seconda vittoria consecutiva per i catanesi. Adesso i rossazzurri sono undicesimi a quota 9 punti e proseguono nel loro inseguimento alla zona salvezza.