Il derby siciliano termina 7-7, Ortigia e TeLiMar dividono la posta in palio

Nella sesta giornata di Serie A1

SIRACUSA – Il tanto sentito derby di Sicilia in Serie A1 di pallanuoto maschile termina in parità. Ortigia Siracusa e TeLiMar Palermo si dividono il punto nella sesta giornata del massimo campionato italiano.

Sotto la pioggia, alla piscina Paolo Caldarella di Siracusa, l’incontro finisce con il risultato di 7-7. Il match inizia in salita per il club dell’Addaura, che va sotto di ben quattro reti mettendo a segno solo un gol nel finale della prima frazione. È una sfida a viso aperto come da previsioni tra le due compagini siciliane, con i palermitani che diventano più concreti però negli altri tre quarti di gioco.

Il pareggio viene agguantato ad inizio terzo tempo. Gli aretusei provano a scappare di nuovo, ma il TeLiMar acciuffa ancora le due reti di distacco. E alla fine il pareggio lascia l’amaro in bocca alla squadra padrone di casa guidata da Piccardo, che avrebbe potuto dare lo strappo decisivo al match per portare a casa la vittoria.

La classifica adesso recita Ortigia al quinto posto con dodici punti ottenuti e TeLiMar appena sotto, sesto, con undici lunghezze.