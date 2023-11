TeLiMar vittorioso nel derby con la Nuoto Catania, bene anche l’Ortigia

Secondo derby consecutivo per i palermitani

Settima giornata di campionato nella Serie A1 maschile di pallanuoto e secondo derby siciliano consecutivo per il TeLiMar Palermo. Dopo il pareggio nella gara precedente con l’Ortigia, terminata 7-7, i palermitani scendono in vasca contro la Nuoto Catania, mentre gli aretusei sono in acqua a Trieste.

E proprio il club dell’Addaura porta a casa il successo nel match contro i cugini etnei. Partita tiratissima e iniziata meglio dalla squadra ospite, ma subito ripresa dai padroni di casa di Gu Baldineti. Testa a testa nervoso tra le due compagini, che nuotano molto e a ritmi sempre alti. Due rigori sbagliati per i palermitani, uno per i rossoblu e nel momento più delicato della partita, il TeLiMar lavora di squadra riesce ad avere la meglio con il risultato finale di 14-12.

Intanto l’Ortigia di Stefano Piccardo sfata il tabù Trieste anche in campionato e centra una vittoria esterna importante e abbastanza pesante. L’ottima prestazione dei biancoverdi costringe i triestini a inseguire per più di tre tempi. Negli 8 minuti finali, poi, gli aretusei tengono a bada Trieste con grande lucidità fino al 13-16 finale, portando così a casa tre punti pesantissimi.