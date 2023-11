Trapani Shark vittorioso a Roma, la Fortitudo Agrigento perde a Cremona

I granata al quinto successo consecutivo

Prosegue senza intoppi il percorso nel girone verde di Serie A2 di basket maschile per Trapani Shark. Mentre per la Fortitudo Agrigento arriva un’altra sconfitta nella decima giornata del campionato nazionale.

La compagine granata guidata da Daniele Parente (assente per un malanno gastrointestinale e sostituito da Daniele Quilici) vince a Roma e ottiene la nona vittoria stagionale, la quinta consecutiva. Nel rinnovato PalaTiziano della capitale, con al seguito duecento tifosi trapanesi, gli “Squali” siciliani si abbattono sulla Luiss Roma vincendo il match 84-106. Consolidato il primato in classifica con 18 lunghezze.

A Cremona, invece, la Fortitudo Agrigento deve arrendersi alla squadra padrone di casa. Fatali per i siciliani il primo e l’ultimo quarto, decisivi per il risultato finale del match. La JuVi Cremona infatti si impone 101-82 relegando i “Giganti” ancora al nono posto in graduatoria (zona play-out) con soli 6 punti.