In Serie A2 di basket Trapani non si ferma più, ma Agrigento perde ancora

Ottavo successo consecutivo per i granata

Nella tredicesima giornata in Serie A2 di basket maschile il copione sembra essere sempre lo stesso per le squadre siciliane. Trapani Shark vince ancora stabilendosi con ampio vantaggio in cima alla classifica, Agrigento invece subisce di nuovo uno stop anche tra le mura amiche.

Gli squali granata, in casa di Monferrato, si impongono con il risultato finale di 67-78, ottenendo così l’ottavo successo di fila e il dodicesimo in campionato. La squadra di coach Parente sembra essere inarrestabile e il primo posto nella classifica del girone verde è ormai stabile da tempo. Dopo questo successo sono 24 i punti di Trapani Shark.

La Fortitudo Agrigento, invece, deve arrendersi al PalaMoncada contro l’Urania Milano dopo un match giocato punto su punto nel corso dei quattro tempi. Al termine della gara il club agrigentino ha deciso di rimanere in silenzio stampa. I ragazzi di coach Damiano Pilot restano fermi a 8 punti al decimo posto in classifica.

Foto in evidenza, in alto, dalla pagina Facebook di Trapani Shark