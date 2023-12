Basket: primo posto ipotecato per Trapani in A2, Agrigento ko a Treviglio

I granata volano in classifica

Nella sedicesima giornata del campionato di Serie A2 di basket maschile, Trapani Shark e Fortitudo Agrigento sono impegnate entrambe in trasferta nella penultima gara del 2023.

I granata guidati da coach Daniele Parente sfidano la seconda in classifica, Cantù, per cercare di ipotecare il primo posto nella graduatoria del girone verde. E alla fine la compagine siciliana non fallisce l’obiettivo, imponendosi per 67-71 al PalaFitLine Desio. Gli Shark del patron Valerio Antonini volano a quota 30 punti in classifica, a sei lunghezze dalle inseguitrici: sono undici così le vittorie consecutive. Per Trapani quindici successi su sedici gare giocate a questo punto della stagione.

La Fortitudo Agrigento di coach Damiano Pilot, invece, deve arrendersi a Treviglio cedendo ai lombardi per 92-72. Partita mai in discussione, con il secondo quarto che permette ai padroni di casa di allungare ai danni dei siciliani per poi gestire fino al risultato finale. Gli agrigentini sono fermi a 10 lunghezze in graduatoria, al nono posto e a pari punti con Vigevano.

Credits foto: sito ufficiale Trapani Shark