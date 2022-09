Serie B, Palermo-Genoa: per i bookmakers favoriti gli ospiti

Il pareggio vale più di 3 volte la posta

La compagine rosanero guidata dal tecnico Eugenio Corini, venerdì sera al “Barbera” cercherà di smuovere la sua classifica contro il Genoa dopo due sconfitte consecutive. La squadra rossoblù è stata fermata sul pari casalingo dal Parma nell’ultimo turno di campionato, ma è stata sempre vincente in trasferta. Dopo i successi ottenuti a Venezia e Pisa, secondo gli esperti di “888sport.it” potrebbe arrivare il tris rossoblù, offerto a 1.87 contro il 4.10 del segno «1». Nel mezzo il pareggio fissato a 3.40.

Nonostante le squadre siano reduci da un ultimo turno con almeno tre gol tra fatti e subiti, in quota è avanti l’Under 2.5, a 1.78, sull’Over 2.5 proposto a 1.98. Per quanto riguarda il risultato esatto invece, in pole c’è l’1-1 a 6.50, seguito dallo 0-1 dato a 7. Sale a 19 volte la posta un 2-0 per il Palermo come nel match d’esordio contro il Perugia, unica vittoria ottenuta finora dai rosanero.