Esordio amaro per la MedTrade Volley Palermo: vince il Cus Catania

Coach Troiano: "Chiedo alle ragazze di pensare positivo"

1' DI LETTURA

Esordio con sconfitta per la MedTrade Volley Palermo. Nella prima giornata del girone L del campionato nazionale di Serie B2 femminile, il club palermitano si arrende in tre set al CUS Catania di Luana Rizzo al Pala Arcidiacono. Settimana complicata per coach Linda Troiano che non ha potuto lavorare con l’organico al completo a causa di alcuni infortuni.

Partenza migliore nel match per il CUS Catania, che chiude i primi due set rispettivamente 25-16 e 25-15. Il terzo parziale, invece, regala le uniche vere emozioni della partita con la Volley Palermo che si scrolla di dosso il peso dell’esordio e comincia a mostrare quello che sa fare. Esce allo scoperto, però, troppo tardi la squadra del capoluogo siciliano, quando ormai l’inerzia della gara era indirizzata alla vittoria finale per le etnee (l’ultimo set finisce 25-19).

Vede il bicchiere mezzo pieno coach Linda Troiano: “Chiedo alle ragazze di pensare a ciò che di positivo è stato fatto, anche se poco, e partiamo da quello. Sicuramente abbiamo ancora tanto da lavorare e la settimana trascorsa non è stata delle migliori, viste le numerose assenze che non ci hanno mai consentito di provare tutte al completo. L’affiatamento si costruisce col tempo e c’è tempo, per fortuna. Però, abbiamo bisogno adesso di mettere più testa in quello che facciamo. Ognuna di noi mette a disposizione la propria esperienza ma da sola non può servire, se non c’è comunione d’intenti. Resettiamo e testa alla prossima gara, avremo modo e tempo in settimana per migliorarci come gruppo”.