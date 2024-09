Serie C: manita del Trapani contro il Potenza, ancora un pari per il Messina

Turno infrasettimanale nel girone C

Turno infrasettimanale nel girone C di Serie C per le squadre impegnate nella sesta giornata di campionato. Nessuna sconfitta per le compagini siciliane scese in campo, seppur con umori diversi.

Grande soddisfazione ed entusiasmo per il Trapani di mister Aronica che vince 5-1 fuori casa contro il Potenza, portando a casa una importante vittoria. In gol per i granata Fall, Silvestri, Bifulco e Lescano, quest’ultimo due volte. In mezzo il gol di Catturano che aveva dato false speranze alla squadra di casa.

Esulta a metà, invece, il Messina guidato dal tecnico Giacomo Modica. I peloritani passano in vantaggio contro il Latina, proprio in casa dei laziali, grazie al gol di Pedicillo (29′). Poi però si fanno rimontare pochi minuti dopo da Capanni (35′) e la gara si concluderà proprio sul risultato di 1-1.