Serie C, Taranto e Trapani non vanno oltre il risultato di 0-0

Aronica: "Ritengo che siano due punti persi"

Si dividono il punto senza andare oltre lo 0-0 Taranto e Trapani, che sono scese in campo nell’anticipo della quarta giornata del girone C di Serie C. Nonostante alcune occasioni importanti propiziate soprattutto dalla squadra guidata da mister Aronica, i granata non sono riusciti a portare a casa i tre punti.

“C’è grande rammarico perché per quello che si è visto nel primo tempo, il Trapani avrebbe meritato ampiamente il vantaggio – dice l’allenatore dei siciliani a fine gara -. È stato un peccato non aver chiuso la prima frazione in vantaggio con tutte le occasioni create. Nel secondo tempo abbiamo cercato di imbastire la manovra, di portarci in vantaggio, forse in maniera un po’ confusionaria. Ritengo che sia un punto non guadagnato, ma due punti persi”.

“Una squadra che nel primo tempo crea 4-5 palle gol nitide non credo che possa giocare male. Il Trapani che ci si aspetta non so quale sia, ma costruendo tutte queste occasioni, non concedendo nulla agli avversari e giocando quasi tutta la partita nella metà campo avversaria, se non è stata un bellissimo Trapani, poco ci manca“, ha aggiunto Aronica.