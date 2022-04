Serie C, guardalinee di Partinico impegnato nella finale di Coppa Italia

"Mercoledì speciale per Francesco Cortese", scrive la Sezione AIA di Palermo

C’è stata un po’ di Sicilia in occasione della finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C tra Sudtirol e Padova andata in scena il 6 aprile e terminata 1-0 in favore dei biancoscudati (gol di Jelenic). “Mercoledì speciale – scrive la Sezione AIA di Palermo su Facebook – per l’Assistente alla CAN C Francesco Cortese“.

Cortese, infatti, è stato impegnato a Bolzano durante l’atto conclusivo della competizione che ha visto trionfare la squadra allenata da Massimo Oddo. La Sezione Arbitri di Palermo, prima del match, non ha fatto mancare il suo sostegno ed affetto al giovane collega, augurandogli un grandissimo “in bocca al lupo” appena resa nota la prestigiosa designazione.