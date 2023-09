Messina beffato al 96′: la Turris pareggia, 3-3 il risultato finale

Peloritani ad un passo dalla vittoria

1' DI LETTURA

Il Messina di Giacomo Modica beffato dalla Turris allo scadere del match. Nella quarta giornata del campionato di Serie C (girone C), i peloritani pareggiano allo stadio “Franco Scoglio” contro una squadra che non aveva mai perso fino a questo momento in campionato (tre vittorie su tre). I padroni di casa sono andati ad un passo dalla vittoria, svanita negli istanti finali dell’incontro.

Ad aprire le danze del match ci pensa l’ex Avellino Plescia, che va in rete dopo appena 47 secondi. Al 9′ raddoppia Frisenna e la partita sembra mettersi bene per i padroni di casa. Accorcia le distanze D’Auria che va in rete al minuto numero 20. Nella ripresa Emmausso (50′) sigla il gol del 3-1 e Giannone all’83’ accorcia nuovamente le distanze. Alla fine i giallorossi devono concedere il pareggio per la rete di Nocerino che arriva nel sesto minuto di recupero.

Foto in alto dal profilo Facebook dell’ACR Messina