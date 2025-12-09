Palermo Futsal, sconfitta contro un ottimo 89Ers

Prestazione al di sotto dei ritmi visti nelle passate settimane

Trasferta da dimenticare per il Palermo Futsal Club, che cade sotto i colpi di un ottimo Eightyniners. A nulla serve la rete di Corsino, assistito in zona gol dal passaggio di un ispirato Louati.

Pronti, via, e il Palermo subisce immediatamente la rete dello svantaggio. Lapi dialoga con Strongoli e si inserisce sul secondo palo, dove fredda Sammartino. La difesa del Palermo è in completa apnea e subisce un’altra rete poco dopo, ancora dal capitano avversario. Questa volta scappa in velocità e spacca la porta, con Sammartino incolpevole. Mister Gentile non ci sta e cambia le carte in tavola.

Corsino entra subito bene, così come Louati. L’esterno duetta con Nicchia per poi servire Corsino, che non sbaglia da due passi. La partita è riaperta e adesso è il Palermo a tenere in mano il gioco. Morrione si esalta in più di un’occasione, alzando il pallone sopra la traversa sui tentativi di La Fiura e Nicchia. Il Palermo flirta con la seconda rete, ma l’occasione più importante capita tra i piedi di Mariolo. L’ex Atletico Monreale, a tu per tu con Sammartino, spara addosso al portiere, sfiorando il tris.

La seconda frazione si apre con lo stesso copione del primo tempo. Il Palermo va vicino più che mai al pari: Nicchia, in diagonale, trova la risposta di Morrione e poco dopo Corsino stampa sul palo l’occasione del 2-2. I padroni di casa non si sfaldano e calano il tris con Strongoli, ben servito in velocità. Il Palermo ha un’altra occasione con Chinnici, che spreca tutto, e ci pensa Muratore a chiudere i giochi con una doppietta. Prima spara un missile in diagonale e poi sfrutta un calcio d’angolo per freddare Sammartino sul primo palo.

Il Palermo Futsal Club perde ancora in trasferta, al termine di una prestazione al di sotto dei ritmi visti nelle passate settimane. La classifica si allunga, con il Palermo momentaneamente distante solo 1 punto dalla zona play-out. Prossimo appuntamento al Tocha contro la Vigor San Cataldo, sabato alle ore 17:00.