Serie D, a Lamezia arriva la 3ª vittoria di fila per l’Athletic Club Palermo

I nerorosa agganciano il Savoia in classifica

Arriva la terza vittoria consecutiva per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno battuto 3-2 la Vigor Lamezia, nel match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie D girone I. Una sfida ricca di emozioni allo stadio Guido D’Ippolito, risolta dall’Athletic con la doppietta di Bonfiglio e la rete di Bongiovanni.

I primi dieci minuti sono di studio, fino alla fiammata della Vigor Lamezia che sblocca l’incontro. Minuto 12: Maimone entra in area dalla destra e con un tiro in diagonale supera Martinez. La reazione dell’Athletic Club Palermo è immediata e 180 secondi dopo pareggia i conti con un eurogol di Bonfiglio che sorprende Ianni con un tiro dai 25 metri sotto la traversa. Il primo tempo si gioca su ritmi bassi e senza squilli fino al 40° minuto quando Bonfiglio si presenta al limite dell’area e calcia, sfiorando il palo alla destra del portiere biancoverde.

Nel secondo tempo l’Athletic Club Palermo esce meglio dai blocchi e sfiora due volte il vantaggio. Al 53° minuto ci prova Zalazar da buona posizione, ma il tiro termina a lato; 60 secondi dopo Grillo scarica dalla sinistra verso Bonfiglio che dal cuore dell’area sfiora il palo. Il gol, però, arriva al 59° minuto con Bongiovanni che chiude un triangolo con Zalazar e batte Ianni con un potente destro dal limite. La partita, tuttavia, torna in equilibrio poco dopo l’ora di gioco.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore della Vigor Lamezia, l’arbitro vede una trattenuta di Vesprini su Ordonez: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Catalano che spiazza il portiere nerorosa. L’Athletic Club Palermo torna a produrre gioco e ritrova anche il vantaggio al 73° minuto: calcio di punizione dal limite dell’area di Bonfiglio, il tiro viene deviato dalla barriera e supera la linea di porta, nonostante il tentativo di Ianni di salvare la sfera. Nel finale i nerorosa stringono i denti e Martinez sale in cattedra in pieno recupero, con un salvataggio decisivo al 93° minuto.

Finisce 3-2 al “Guido D’Ippolito” con l’Athletic Club Palermo che sale a quota 35 punti e aggancia il Savoia. I nerorosa torneranno in campo il prossimo weekend al Velodromo Paolo Borsellino contro la Sancataldese, nella 20esima giornata di campionato.